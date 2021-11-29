Губерниев высказался о вызове в главную сборную по биатлону Поварницына и Томшина

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) исключить из основной сборной Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.
Губерниев высказался о вызове в главную сборную по биатлону Поварницына и Томшина
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Вполне прогнозируемо. В команду А приедет Поварницын, который попал в команду после национального отбора, но отсутствие зачётных очков не позволяло ему попасть на Кубок мира. Особенно ожидаемый персонаж в сборной России — Василий Томшин, который взял два призовых места (одно из них — золотое) на этапе Кубка IBU», — сказал в видео в своём Telegram-канале Губерниев.

Елисеев и Гараничев крайне неудачно выступили на первом этапе КМ в Эстерсунде. Гараничев установил антирекорд за 25 лет, финишировав в спринте на 113-й позиции. Елисеев и Гараничев отправлены выступать во второй по значимости турнир — Кубок IBU. Вместо них на этапы КМ приедут Василий Томшин и Александр Поварницын.

По его словам, ротация напрашивалась ещё после первых стартов Гараничева и Елисеева. Он также подчеркнул, что тренеры СБР очень грамотно сделали, что оставили в покое женскую команду.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на исключение Елисеева и Гараничева из состава сборной России.

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