Губерниев высказался о вызове в главную сборную по биатлону Поварницына и Томшина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) исключить из основной сборной Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.

«Вполне прогнозируемо. В команду А приедет Поварницын, который попал в команду после национального отбора, но отсутствие зачётных очков не позволяло ему попасть на Кубок мира. Особенно ожидаемый персонаж в сборной России — Василий Томшин, который взял два призовых места (одно из них — золотое) на этапе Кубка IBU», — сказал в видео в своём Telegram-канале Губерниев.

Елисеев и Гараничев крайне неудачно выступили на первом этапе КМ в Эстерсунде. Гараничев установил антирекорд за 25 лет, финишировав в спринте на 113-й позиции. Елисеев и Гараничев отправлены выступать во второй по значимости турнир — Кубок IBU. Вместо них на этапы КМ приедут Василий Томшин и Александр Поварницын.

По его словам, ротация напрашивалась ещё после первых стартов Гараничева и Елисеева. Он также подчеркнул, что тренеры СБР очень грамотно сделали, что оставили в покое женскую команду.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на исключение Елисеева и Гараничева из состава сборной России.