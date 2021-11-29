Васильев: я бы Елисеева и Гараничева вообще отправил в Россию
- РИА Новости
«Совершенно справедливое решение. Я бы даже, наверное, пожёстче поступил: обоих неготовых спортсменов вообще отправил бы в Россию. Дал бы возможность тем, кто в России, поехать на Кубок IBU», — цитирует Васильева «Чемпионат».
Биатлонисты отправятся на Кубок IBU, а вместо них на Кубок мира приедут Василий Томшин и Александр Поварницын.
Напомним, что Матвей Елисеев и Евгений Гараничев крайне неудачно выступили на первом этапе. Гараничев установил антирекорд за 25 лет, финишировав в спринте на 113-й позиции.
Ранее Польховский заявил об инциденте в Эстерсунде, что с Гараничевым такое случается не первый раз.