В шаге от подиума: Нигматуллина, Резцова и Латыпов финишировали в топ-10 первых гонок Кубка мира

Новый биатлонный сезон стартовал двумя индивидуальными гонками на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. По их итогам сразу трём россиянам удалось войти в первую десятку. Ульяне Кайшевой завоевать медаль помешал только промах на последнем рубеже. Кристина Резцова, вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка, показала лучший результат в своей карьере, заняв восьмое место. А Эдуард Латыпов расположился на седьмой строчке, причём на финише он заехал не в тот створ и потерял около 20 секунд.

Успех от «тёмных лошадок»

Последний сезон Кубка мира по биатлону приучил российских болельщиков к тому, что ожидать удачного выступления от отечественных спортсменок не стоит. Каждая гонка давалась им с большим трудом, и команда так и не сумела выиграть ни одной медали.

Однако старт нового по-хорошему обнадёжил, ведь сразу две девушки до последнего момента боролись за награды. Индивидуальная гонка в Эстерсунде проходила при сильном ветре, что сказалось на стрельбе многих фавориток. Так, действующая обладательница Большого хрустального глобуса Тириль Экхофф допустила пять промахов и в итоговом протоколе замкнула третий десяток. Доротея Вирер не закрыла четыре мишени и заняла 37-е место. По три ошибки совершили Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Пять — показавшая лучшую скорость на дистанции Эльвира Эберг.

Также по теме «Сашка умеет стрелять быстро»: Касперович о резервах Логинова, смене марки лыж и проблемах молодёжи Александр Логинов сможет работать на рубеже ещё быстрее, если не будет долго готовиться к первому выстрелу. Об этом в интервью RT...

Подобные неудачи соперниц давали шанс россиянкам, которые, как правило, демонстрируют не лучший ход, зато надёжны на рубежах. И некоторые действительно сумели им воспользоваться. Например, порадовала Ульяна Нигматуллина (в девичестве — Кайшева). Она прошла на «ноль» три рубежа и на какое-то время даже вышла в лидеры на этом отрезке, пока её не сместила с вершины Лиза Тереза Хаузер.

В итоге всё решилось на последней стойке. Если бы уроженка Удмуртии отработала чисто, то завоевала бы серебро. Увы, вторую мишень спортсменка всё-таки поразить не смогла и упустила возможность побороться за медаль.

Уверенную победу одержала действующая чемпионка мира в этой дисциплине Маркета Давидова, попавшая в «клуб зеро» и обеспечившая себе более чем минутный отрыв от Хаузер. Бронза досталась Денизе Херрман. Немка, никогда не славившаяся точной стрельбой, сенсационно сумела пройти гонку всего с одним промахом, что не замедлило сказаться на результате. Наконец, совсем немного не хватило до медали белоруске Динаре Алимбековой.

Нигматуллина же расположилась пятой в протоколе и повторила лучший результат в карьере. Причём топ-5 ей ранее удалось замкнуть здесь же, в Эстерсунде, в последней гонке прошлого сезона — масс-старте. Такой прогресс не может не радовать.

Наконец, по-хорошему удивила Кристина Резцова, пропустившая весь предыдущий розыгрыш Кубка планеты из-за рождения ребёнка. Вернувшись, она сходу замкнула первую восьмёрку. В плане работы на рубежах она выступила, как и соотечественница — 15 попаданий подряд и обидная осечка на заключительной стойке, которая помешала бороться за медаль.

Но и такое выступление можно назвать великолепным для молодой мамы, тем более она не только точно стреляла, но и продемонстрировала неплохой ход несмотря на поздний стартовый номер. Более того, дочь трёкратной олимпийской чемпионки Анфисы Чеховой показала лучший результат в карьере на КМ в личной гонке, впервые заехав в десятку.

Примечательно, что успеха в индивидуалке добились биатлонистки, которые готовились самостоятельно. А Нигматуллина вовсе подчеркнула, что показать хороший результат ей удалось именно благодаря работе отдельно от сборной.

А вот девушки, тренировавшиеся в национальной команде, порадовать не смогли. Светлана Миронова опоздала на старт из-за неправильного крепления лыж и чудом избежала минутного штрафа. В итоге лидер отечественного коллектива расположилась только на 25-м месте. Лариса Куклина с тремя промахами стала 28-й, Валерия Васнецова с четырьмя — 44-й. Но больше всех разочаровала Ирина Казакевич. Подопечная Михаила Шашилова в очередной раз не справилась с нервами, оставила незакрытыми десять мишеней из 20 и показала 109-й результат с почти 12-минутным отставанием от Давидовой.

Неожиданный провал лидеров

В целом обнадёживающим получилось выступление россиян и в мужской индивидуалке. В этой гонке отечественному коллективу также совсем немного не хватило до медали. В концовке прошлого сезона многие задавались вопросом, готов ли Эдуард Латыпов стать новым лидером сборной взамен Александра Логинова. И первый старт скорее дал положительный ответ, ведь уроженец Камышлы едва не прорвался в топ-3.

При этом 27-летний спортсмен начал достаточно спокойно и не поспевал за лидерами. Его тактика оказалась абсолютно верной, ведь ветер к тому моменту усилился, и фавориты, как и у женщин, допускали большое количество промахов. Например, Себастиан Самуэльссон, показавший отличный ход, не закрыл сразу шесть мишеней и занял итоговое 40-е место. Его соотечественник Мартин Понсилуома вовсе записал себе в пассив восемь помарок, француз Эмильен Жаклен — шесть, а Кентен Фийон Майе — три.

Поэтому Латыпов сделал упор на аккуратную работу на рубежах. Правда, на первой же лёжке он промахнулся, но больше себе такого не позволял, постепенно улучшая свои позиции. Окончательно стало понятно, что Эдуард способен побороться за попадание в тройку после второй лёжки, ведь все оппоненты были неидеальны.

Россиянин же на заключительной стойке, словно не чувствуя волнения, уверенно закрыл пять мишеней, уступая 12 секунд только Тарьей Бё. Увы, но на финише отечественного спортсмена поджидал обиднейший курьёз. Заходя в створ, он в запале борьбы отправился не в тот «коридор». Пришлось спешно возвращаться и терять на этом порядка 20 секунд.

«Очень сильно отработал вторую часть дистанции, глаза со спуска уже были красные, всё расплывалось. Траекторию движения не видел и автоматически спустился туда же. Поехал на финиш и понимаю, что не вижу ёлочек, «коридора». Конечно, потерял очень много времени, мог претендовать на медаль», — рассказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, даже если бы Латыпов не совершил эту помарку, он бы вряд ли поднялся на подиум, в лучшем случае разменяв своё седьмое место на четвёртое. Уверенную победу одержал обладатель Малого хрустального глобуса в этой дисциплине Стурла Холм Легрейд. Почти на минуту от него отстал Бё-старший, опередивший на секунду с небольшим француза Симона Детьё. Йоханнес Бё с двумя ошибками на рубежах в первой гонке сезона остался пятым. Эдуард же в итоге уступил победителю более чем полторы минуты.

Что касается других россиян, то их выступление получилось неоднозначным. Порадовал 22-летний дебютант Даниил Серохвостов, оставивший не закрытыми только две мишени из 20 и финишировавший на высокой 15-й строчке. Саид Каримулла Халили при таком же количестве промахов довольствовался 27-й.

Откровенно разочаровал Матвей Елисеев, который продемонстрировал полную неготовность к сезону. При практически идеальной стрельбе уроженец Зеленограда уступил Легрейду четыре минуты, а последний круг вовсе прошёл практически пешком. Пока остаётся резюмировать, переход в другую тренерскую группу не пошёл спортсмену на пользу.

К функциональной готовности Логинова вопросов, напротив, не возникло, но он «застрелился» на рубежах, оставив незакрытыми шесть мишеней и показав 53-й результат. Лидер сборной пытался работать предельно быстро, но правильнее было бы в таких погодных условиях выждать. Наконец, Евгений Гараничев не справился ни с одним из компонентов, расположившись в итоговом протоколе 75-м. С такими результатами ветерану будет крайне сложно рассчитывать на поездку на Олимпийские игры в Пекине.