Драчёв: подобные ошибки недопустимы для мастеров уровня Латыпова

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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ошибку Эдуарда Латыпова в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Драчёв: подобные ошибки недопустимы для мастеров уровня Латыпова
  • РИА Новости

«Такое может случиться в каждой команде. Но подобные ошибки недопустимы для мастеров такого уровня», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

По мнению Драчёва, у Латыпова в целом гонка прошла удачно, поскольку биатлонист качественно отработал три рубежа. Однако досадная ошибка лишила его более высокого места.

Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке на 20 км. 27-летний россиянин перепутал финишный коридор в конце дистанции. Из-за этого ему пришлось финишировать с серьёзной потерей времени.

Ранее сообщалось, что Маркета Давидова из Чехии завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на КМ в Швеции.

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