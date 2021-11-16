10 промахов Казакевич, недопуск Поварницына от IBU и эмоции Резцовой: как прошёл отбор в сборную России по биатлону

По итогам контрольных стартов в Тюмени и Ханты-Мансийске определён состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира. Некоторых экспертов удивило появление в окончательном списке у женщин Ирины Казакевич, допустившей десять промахов в двух гонках отбора. В мужской команде пришлось заменить Александра Поварницына Даниилом Серохвостовым. До выступления в Эстерсунде победителя национальных соревнований не допустил IBU.

Меньше двух недель остаётся до старта нового биатлонного сезона. Российские спортсмены приступили к завершающей стадии подготовки: по итогам контрольных стартов в Тюмени и Ханты-Мансийске определён состав национальной команды на первые этапы международных соревнований. Союз биатлонистов России хотел провести отбор максимально честно и прозрачно. Однако недовольные всё равно остались.

Резцова усомнилась в честности отбора

Жарко и эмоционально прошли контрольные старты у девушек. Места в сборной России на Кубок мира заранее были закреплены только за Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной (Кайшевой), которые по итогам прошлого сезона попали в топ-20 мирового рейтинга. Остальной состав тренерский штаб во главе с Михаилом Шашиловым определял по итогам спринта и масс-старта в Тюмени, где участвовали и уже отобравшиеся девушки.

В понедельник первое место в спринте поделили Лариса Куклина и Светлана Миронова: обе биатлонистки показали время 20 минут и 8 секунд. При этом Миронова допустила один промах.

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Сразу после окончания гонки трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила сомнения в честности проведённых соревнований. Её дочь Кристина с одним промахом финишировала лишь пятой.

«Мы буквально позавчера общались, она чувствовала себя нормально. Очень странно, что больше 20 секунд проиграла победительницам. Возможно, какие-то манипуляции с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми? По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь её хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Здесь бы не промазала. Честно», — заявила бывшая спортсменка в интервью РИА Новости.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не согласился с коллегой. По его мнению, результаты никто не подтасовывал, однако специалист остался разочарован результатами Анастасии Шевченко и Ирины Казакевич, которые заняли 14-е и 15-е места соответственно.

«Отданные им карт-бланш не оправдали себя. Заранее озвученные составы удивляли меня и тогда. Что с этим делать — непонятно. В то же время Резцова проявила себя неплохо, Гореева ногами здорово прошла. По контрольным стартам формировать команду не совсем правильно. Есть некоторые спортсмены, которые хорошо выступают в России, а за рубежом теряются. Я говорю о тех же Поршневе и Поварницыне», — сказал Васильев.

Заступился за Казакевич спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ирина обморозила руки при -10 °C, отсюда и промахи! Приеду на биатлон, расскажу нашим спортсменам и тренерам, что это зимний вид спорта», — написал ведущий в своём Telegram-канале.

Также Губерниев порекомендовал не обращать внимания на высказывания Анфисы Резцовой, которая, по его словам, часто находится в неадекватном состоянии. Олимпийская чемпионка, в свою очередь, не сдержалась и обрушилась с ответной критикой на журналиста.

«Неадекват — это его перманентное состояние по жизни. Так считаю не только я, но и многие поклонники биатлона. Дмитрий болтает слишком много. Он лезет в вопросы, которые никак его не касаются. Очень часто напрасно глубоко влезает в личную жизнь спортсменов и зачем-то копается в ней», — возмутилась бывшая биатлонистка в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Казакевич с десятью промахами — в команде

За словесными перепалками в Тюмени прошёл масс-старт. В гонке на первом круге упала и повредила винтовку Дербушева. Спортсменка в итоге финишировала пятой, а победу праздновала Евгения Буртасова, однако этого ей не хватило, чтобы забронировать место в команде.

В окончательном списке женской сборной России, помимо Мироновой и Нигматуллиной, по решению тренерского штаба в итоге оказались Куклина, Резцова, Валерия Васнецова и Казакевич. Первая тройка ни у кого вопросов не вызвала — по итогам двух гонок они стали лучшими. Казакевич же и в масс-старте допустила пять промахов, финишировав десятой.

Как объяснил тренер женской национальной команды Николай Загурский, многочисленные промахи биатлонистки можно списать на психологическое давление.

«Это единственное объяснение. На пристрелке сегодня утром было видно, что её просто трясёт. Накануне Михаил Викторович (Шашилов — RT) проводил с ней беседу. Но оба дня Ирина была очень взволнована», — заявил специалист «Матч ТВ».

По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, появление в основном составе Казакевич было вызвано совокупностью разных факторов, и ни у кого не возникло вопросов к озвученному тренерами решению.

«Ирина не лучшая из тех, кто стреляет, но у неё есть опыт. Мы должны учитывать, что она может проявить себя», — заявил призёр Олимпийских игр.

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Ликовала и Анфиса Резцова, увидев дочь в окончательном списке. При этом мнения о старшем тренере женской команды она не изменила и удивилась появлению в составе Казакевич.

«Дебаты по Кристине были до сегодняшнего дня. Даже после первой гонки её хотели отправить на Кубок IBU. А сегодня она подтвердила, что одна из сильнейших. К счастью, не один Шашилов определяет состав. У меня только вопрос к тренерскому штабу: 10-е и 15-е места в отборе берём на Кубок мира — это как? Неправильно, что она едет вместо девочки, ставшей пятой или шестой», — сказала олимпийская чемпионка.

В отличие от Резцовой, экс-президент СБР Владимир Драчёв положительно оценил состав женской команды. По мнению специалиста, это лучшие спортсменки России на сегодняшний день.

«Да, тренеры их иногда меняют местами, но тут в целом всё нормально. Считаю, надо полностью доверять Шашилову. Да, у него есть заинтересованность взять своих, но в первую очередь он смотрит на тех, с кем готовился сам. Всё же он тренер сборной России и досконально знает своих спортсменов», — заявил специалист.

Поварницына не пустила IBU

Контрольные старты у мужчин прошли в Ханты-Мансийске. На них определялся последний спортсмен, который отправится на Кубок мира в Эстерсунд.

Как рассказал тренер мужской сборной России Максим Максимов, все биатлонисты во время гонок находились в равных условиях: лыжами занималась одна сервис-бригада, используя одинаковый для всех вариант подготовки инвентаря.

«Не говорю, что не доверяем спортсменам. Но у нас были случаи на отборочных соревнованиях, когда некоторые участники хотели улучшить скольжение. На контрольных стартах такую ситуацию постарались исключить. Если у кого-то сам инвентарь отличается по структуре и за счёт этого ход по дистанции лучше, это уже заслуга самого спортсмена, что у него есть хорошая пара лыж», — отметил специалист в интервью пресс-службе СБР.

Лучший результат по итогам спринта и масс-старта показал 27-летний Александр Поварницын, дважды финишировав вторым. Планировалось, что именно он станет шестым участником команды и присоединится к уже выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили.

Однако Международный союз биатлонистов во вторник не разрешил россиянину участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков. Спортсмен не выступал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года.

В итоге покорять Эстерсунд отправится 22-летний Даниил Серохвостов. По итогам двух гонок в Ханты-Мансийске он показал третий результат, расположившись за Поварницыным и Никитой Поршневым. Главный плюс молодого биатлониста — высокая скорость. А вот стрельба пока у него хромает.

Тем не менее, по мнению Драчёва, взять Даниила на этапы Кубка мира — верное решение.

«Пусть лучше Серохвостов займёт 60-е место сейчас, а уже через два-три месяца станет десятым. Парень ещё будет расти, прогрессировать. А то в итоге дойдём до того, что закончит карьеру, так её и не начав», — заявил бывший президент СБР.