Оглашён состав женской сборной России по биатлону на старт КМ

По результатам контрольных гонок в Тюмени тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женских команд, которые стартуют на Кубке мира и Кубке IBU.

РИА Новости

На Кубке мира в соответствии с критериями отбора выступят: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. На Кубке IBU будут начинать сезон: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева. Первый этап Кубка мира начнётся 27 ноября в шведском Эстерсунде, а новый сезон в Кубке IBU стартует в шведской Идре 25 ноября. Ранее Елисеев назвал идеальный состав сборной России по биатлону на эстафетную гонку.