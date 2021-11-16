Оглашён состав женской сборной России по биатлону на старт КМ

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По результатам контрольных гонок в Тюмени тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женских команд, которые стартуют на Кубке мира и Кубке IBU.
Оглашён состав женской сборной России по биатлону на старт КМ
  • РИА Новости

На Кубке мира в соответствии с критериями отбора выступят: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

На Кубке IBU будут начинать сезон: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Первый этап Кубка мира начнётся 27 ноября в шведском Эстерсунде, а новый сезон в Кубке IBU стартует в шведской Идре 25 ноября.

Ранее Елисеев назвал идеальный состав сборной России по биатлону на эстафетную гонку.

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