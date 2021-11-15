Елисеев назвал идеальный состав сборной России по биатлону на эстафетную гонку

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Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев включил Антона Бабикова, Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и себя в идеальную команду для эстафетной гонки.
Елисеев назвал идеальный состав сборной России по биатлону на эстафетную гонку
  • Reuters

«Антон Бабиков на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем Александр Логинов, и на четвёртом Эдуард Латыпов. Почему не я на первом этапе? Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут. На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там, за счёт очень качественной быстрой стрельбы лёжа, Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это моё мнение, хотя сам Антон иначе считает», — сказал Елисеев в интервью RT.

Ранее Елисеев рассказал, что может сделать его счастливым.

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