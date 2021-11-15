Елисеев рассказал, что может сделать его счастливым

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Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев признался, что хотел бы завоевать медаль Олимпийских игр в Пекине.
Елисеев рассказал, что может сделать его счастливым
  • Reuters

«Какой результат в этом сезоне сделает счастливым? Медаль на Олимпиаде. Личная или в эстафете? Завоевать медаль вместе с командой всегда приятно, как и на пьедестал вчетвером подниматься. Для кого-то это «только эстафета», а для кого-то — чемпионство на всю жизнь. Каждый сам выбирает, как ему ощущать себя и собственные достижения в этой жизни. Кто-то вообще темноты боится», — сказал Елисеев в интервью RT.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Елисеев объяснил разницу в точности при стрельбе стоя и лёжа.

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