Елисеев рассказал, что может сделать его счастливым

Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев признался, что хотел бы завоевать медаль Олимпийских игр в Пекине.

«Какой результат в этом сезоне сделает счастливым? Медаль на Олимпиаде. Личная или в эстафете? Завоевать медаль вместе с командой всегда приятно, как и на пьедестал вчетвером подниматься. Для кого-то это «только эстафета», а для кого-то — чемпионство на всю жизнь. Каждый сам выбирает, как ему ощущать себя и собственные достижения в этой жизни. Кто-то вообще темноты боится», — сказал Елисеев в интервью RT.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Елисеев объяснил разницу в точности при стрельбе стоя и лёжа.