Елисеев объяснил разницу в точности при стрельбе стоя и лёжа

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Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев рассказал о нюансах, которые влияют на стрельбу в положении лёжа.
Елисеев объяснил разницу в точности при стрельбе стоя и лёжа
  • Reuters

«Если разбирать ситуацию на моём примере, очень сложно оказалось совместить на одном ложе изготовку и стоя, и лёжа. Я как-то общался на эту тему с нашим консультантом по стрельбе Александром Куделиным, так он сказал, что вообще меняют длину приклада в зависимости от того, из какой позиции стреляет человек. Сделать такое в гонке достаточно сложно. Я уже довольно давно использую механизм, который позволяет мне изменить длину приклада во время гонки одним щелчком, но всё равно сложно.  У нас ведь, помимо длины приклада, приходится учитывать миллион параметров», — сказал Елисеев в интервью RT.

Также биатлонист добавил, что на точность стрельбы влияет умение спортсмена справляться с высоким пульсом.   

«Лёжа труднее справляться с высоким пульсом. Там же ремень — он по телу идёт, а при высоком пульсе винтовка колышется сильно. А стоя больше влияет ветер. Когда он настолько силён, что сдувает тело, очень сложно успокоиться», — добавил Елисеев.

Ранее биатлонист Елисеев ответил на вопрос, чем он хуже Йоханнеса Бё.

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