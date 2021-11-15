Биатлонист Елисеев ответил на вопрос, чем он хуже Йоханнеса Бё

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Российский биатлонист Матвей Елисеев считает, что 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё превосходит его в скорости лыжного хода.
Биатлонист Елисеев ответил на вопрос, чем он хуже Йоханнеса Бё
  • AP

«Он бежит быстрее. По стрельбе, думаю, я конкурентоспособен с ним. В том, что касается техники бега, я вижу у себя определённый запас, который можно улучшить, чтобы сделать работу более эффективной. Сейчас, кстати, я начал гораздо лучше понимать биомеханику бега», — сказал Елисеев в интервью RT.

28-летний российский биатлонист является двукратным чемпионом Европы и дважды становился бронзовым призёром ЧМ.

Ранее Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира.

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