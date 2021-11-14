Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира

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Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал попадание в основную сборную России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.
Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира
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«Обрадовался, конечно, но сразу переключился на рабочую атмосферу. Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами — билетами, упаковкой вещей и оружия, поскольку уже сегодня вылетаю из Ханты-Мансийска в Москву», — цитирует биатлониста пресс-служба СБР.

Напомним, что Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

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