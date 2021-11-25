Касперович рассказал, что его удивило в тренировках норвежских детей-биатлонистов

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Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал об особенностях тренировок в детских спортивных школах Норвегии.
Касперович рассказал, что его удивило в тренировках норвежских детей-биатлонистов
  • © РИА Новости / Андрей Аносов/СБР

«Во-первых, там практикуется исключительно игровой метод тренировок. Очень большое внимание уделяется развитию координации, то есть всевозможным играм, и даже силовые тренировки норвежцы проводят в игре. Благодаря этому дети не замечают нагрузок, очень легко их переваривают», — заявил в интервью RT Касперович.

«Хотя нагрузки у норвежцев достаточно высоки. В своё время, когда я работал в российской сборной с Башкировым и Андреем Падиным, мы проводили довольно много тренировочных сборов в Осло, вот там и наблюдали за тем, как тренируются норвежские дети. Я даже на видео эти тренировки снимал, чтобы потом была возможность ещё раз всё пересмотреть», — добавил личный тренер Александра Логинова.

Ранее Касперович высказался об определении окончательного состава национальной команды России на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

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