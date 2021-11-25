Касперович: главное, чтобы в сборной России не случилось борьбы группировок

Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович высказался об определении окончательного состава национальной команды России на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

«Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах. Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет», — заявил Касперович в интервью RT.

Ранее Касперович поделился ожиданиями от будущих успехов россиянина Карима Халили.