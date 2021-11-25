Касперович: главное, чтобы в сборной России не случилось борьбы группировок
- РИА Новости
«Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах. Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет», — заявил Касперович в интервью RT.
Ранее Касперович поделился ожиданиями от будущих успехов россиянина Карима Халили.