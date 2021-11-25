Касперович: Халили добьётся очень больших результатов

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Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович поделился ожиданиями от будущих успехов россиянина Карима Халили.
Касперович: Халили добьётся очень больших результатов
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«Судя по последнему чемпионату мира, с этим могут возникнуть проблемы. Хотя мне понравилось, как на летнем чемпионате России выглядел Эдуард Латыпов. Не знаю, в каком состоянии сейчас Карим Халили, но в него я тоже всегда очень верил. Когда мы в последний год работали с Максимом Исхановым в юниорской сборной, то готовили для Халили отдельную программу — у него поначалу был очень слабый плечевой пояс, но я уже тогда сказал, что парень очень хорош. Думаю, Карим добьётся очень больших результатов», — заявил в интервью RT Касперович.

Ранее Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России.

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