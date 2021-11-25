Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России

Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал, почему Александр Логинов принял решение тренироваться с российской национальной командой.

«В пользу этого решения сложилось сразу несколько составляющих. Финансирование — раз. Спарринг — два. Обслуживающий персонал, то есть врачи, массажисты, сервис — три. Плюс — олимпийский год. У нас же сложный технический вид спорта, в особенности стрельба. И нужно хотя бы иногда создавать спортсмену стрессовую ситуацию, а не позволять ему работать в одиночку», — заявил в интервью RT личный тренер Логинова.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл контрольный спринт в Обертиллиахе.