Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России

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Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал, почему Александр Логинов принял решение тренироваться с российской национальной командой.
Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России
  • РИА Новости

«В пользу этого решения сложилось сразу несколько составляющих. Финансирование — раз. Спарринг — два. Обслуживающий персонал, то есть врачи, массажисты, сервис — три. Плюс — олимпийский год. У нас же сложный технический вид спорта, в особенности стрельба. И нужно хотя бы иногда создавать спортсмену стрессовую ситуацию, а не позволять ему работать в одиночку», — заявил в интервью RT личный тренер Логинова.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл контрольный спринт в Обертиллиахе.

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