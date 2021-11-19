Логинов выиграл контрольный спринт в Обертиллиахе

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Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в контрольном спринте в австрийском Обертиллиахе.
Логинов выиграл контрольный спринт в Обертиллиахе
  • AP

Об этом сообщил в Instagram другой представитель национальной команды Матвей Елисеев.

Чемпион мира 2020 года финишировал за 24 минуты 51,6 секунды и допустил всего один промах. Вторым стал ещё один россиянин — Карим Халили — с отставанием 4,9 секунды. Тройку замкнул австриец Симон Эдер (+22,1).

В гонке приняли участие сборные России, Австрии, Белоруссии, Болгарии и США.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру российских биатлонисток Михаилу Шашилову.

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