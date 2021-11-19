Губерниев обратился к тренеру российских биатлонисток Шашилову
- РИА Новости
«Дядя Миша, спокойствие, только спокойствие! Скоро я приеду на биатлон — и всё будет хорошо!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Он также добавил, чтобы тренер спокойно работал и не обращал внимания на нападки со стороны.
Напомним, что олимпийские чемпионы Анфиса Резцова и Дмитрий Васильев выступили с критикой в адрес Шашилова из-за вызова Ирины Казакевич в сборную России на первые этапы Кубка мира.
Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.
Ранее Шашилов ответил на критику Резцовой и Васильева.