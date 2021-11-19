Губерниев обратился к тренеру российских биатлонисток Шашилову

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Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к старшему тренеру женской сборной России по биатлону Михаилу Шашилову.
Губерниев обратился к тренеру российских биатлонисток Шашилову
  • РИА Новости

«Дядя Миша, спокойствие, только спокойствие! Скоро я приеду на биатлон — и всё будет хорошо!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, чтобы тренер спокойно работал и не обращал внимания на нападки со стороны.

Напомним, что олимпийские чемпионы Анфиса Резцова и Дмитрий Васильев выступили с критикой в адрес Шашилова из-за вызова Ирины Казакевич в сборную России на первые этапы Кубка мира.

Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее Шашилов ответил на критику Резцовой и Васильева.

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