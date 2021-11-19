Шашилов ответил на критику Резцовой и Васильева
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«Я это не читаю, но девчонки читают. Ладно, Анфиса Анатольевна — она на своей волне, бог с ней. А Дима Васильев? Парни, приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звёзды, всё знаете, всё умеете, но почему-то не идёте работать. Богатый Питер, богатая Москва — почему проигрываете нищему Свердловску с бюджетом в 6 млн и «никаким» тренером?» — цитирует Шашилова Sport.ru.
Он призвал Резцову и Васильева говорить всё в лицо. Также специалист отметил, что не рвался на работу, но в него поверили спортсменки.
Шашилов лично обратился к Резцовой, дочь которой попала в состав сборной России на Кубок мира, хотя должна была выступать в Кубке России.
Первый этап Кубка мира начнётся 27 ноября в шведском Эстерсунде.
Ранее сообщалось, что спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий.