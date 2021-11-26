Губерниев назвал главных фаворитов биатлонного сезона-2021/22
- РИА Новости
«У женщин это норвежки и итальянки. Жду хороших выступлений от чешки Маркеты Давидовой. Возможно, подберутся к пьедесталу немки. Не будем забывать про француженок», — цитирует Губерниева Zerkalo.io.
При этом он не стал включать в число фаворитов российских биатлонисток.
По мнению Губерниева, у мужчин за «Хрустальный глобус» будут бороться представители Франции, Норвегии и Германии. Конкуренцию лидерам должна навязать Италия.
«Очень хочу, чтобы к фаворитам присоединилась и Россия. Надеюсь, что Александр Логинов вспомнит себя образца чемпионата мира — 2020», — сказал комментатор.
Губерниев также добавил, что ждёт прорыва от Эдуарда Латыпова.
«Мужская команда у нас сейчас выглядит сильнее женской», — заключил Губерниев.
Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
Ранее Александр Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России.