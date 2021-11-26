Губерниев назвал главных фаворитов биатлонного сезона-2021/22

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал основных фаворитов биатлонного сезона-2021/22.
Губерниев назвал главных фаворитов биатлонного сезона-2021/22
  • РИА Новости

«У женщин это норвежки и итальянки. Жду хороших выступлений от чешки Маркеты Давидовой. Возможно, подберутся к пьедесталу немки. Не будем забывать про француженок», — цитирует Губерниева Zerkalo.io.

При этом он не стал включать в число фаворитов российских биатлонисток.

По мнению Губерниева, у мужчин за «Хрустальный глобус» будут бороться представители Франции, Норвегии и Германии. Конкуренцию лидерам должна навязать Италия.

«Очень хочу, чтобы к фаворитам присоединилась и Россия. Надеюсь, что Александр Логинов вспомнит себя образца чемпионата мира — 2020», — сказал комментатор.

Губерниев также добавил, что ждёт прорыва от Эдуарда Латыпова.

«Мужская команда у нас сейчас выглядит сильнее женской», — заключил Губерниев.

Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее Александр Касперович объяснил, почему Логинов решил готовиться со сборной России.

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