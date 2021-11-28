Опоздание на старт и проблемы с винтовкой: российские биатлонисты неудачно провели спринты на этапе КМ в Эстерсунде

Стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде завершился двумя спринтерскими гонками, которые российские биатлонисты провели не слишком удачно. У мужчин лучшим стал Александр Логинов, замкнувший первую десятку, а у женщин — Ульяна Нигматуллина, показавшая 17-й результат. При этом не обошлось без неприятных курьёзов: Евгений Гараничев забыл палки в вакс-кабине и опоздал на старт, а Светлана Миронова еле попала в топ-100 и пожаловалась на проблемы с винтовкой.

Попадание Логинова в десятку

После относительно удачного выступления россиян в индивидуальных гонках на этапе Кубка мира в Эстерсунде, в которых три отечественных биатлониста попали в топ-10, казалось, что в спринтах они сумеют прибавить и побороться за первые медали нового сезона.

Увы, надеждам российских болельщиков не суждено было сбыться. Чуть удачнее выступили мужчины, но и они оказались далеки от первой тройки. Десятку замкнул Александр Логинов, накануне совершенно не справившийся со стрельбой и допустивший шесть промахов. И лидеру сборной удалось провести работу над ошибками: в спринтерской гонке он не испытал никаких проблем на рубежах и закрыл все мишени.

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Но быстро стало понятно, что даже при идеальной стрельбе чемпион мира пока не готов бороться с сильнейшими конкурентами: одержавший победу Себастиан Самуэльссон, также отстрелявшийся чисто, на финише опередил россиянина почти на минуту — 53,4 секунды. Впрочем, проводить параллели со шведом не совсем корректно, поскольку в воскресенье он оказался на голову сильнее остальных. Схожую с ним скорость показал лишь Эмильен Жаклен, которого промах на стойке отбросил на итоговое четвёртое место. К слову, француз даже с ним «привёз» Логинову полминуты. После окончания гонки Александр честно признался, что пока находится не в идеальной форме.

«Чувствую себя не лучше, чем вчера. Пока не в своих идеальных кондициях, но потихоньку в них прихожу. Конечно, скорость хотелось бы наращивать. Потому что это не моя скорость. На последнем круге даже получилось где-то «дёрнуть», но средняя скорость всё же не та», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Далёк от идеальной формы и действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё. Накануне он показал пятый результат, а в воскресенье стал третьим. Причём в борьбе за серебро его в последний момент опередил соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Но сильнейший биатлонист планеты последних лет по крайней мере обошёлся без промахов, а вот его главный соперник в прошлом сезоне и победитель индивидуалки Стурла Холм Легрейд провалил спринт, с трудом попав в очковую зону.

Что касается россиян, снова порадовали Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. Первый допустил осечку на лёжке, а потому расположился в итоговом протоколе 11-м с более чем десятисекундным отставанием от Логинова. Но главное, россиянин на старте сезона демонстрирует стабильные выступления, не позволяя себя явных спадов.

Дебютант же Кубка мира вновь справился со своей задачей. Накануне он занял 15-ю строчку, а в спринте — 23-ю. Если бы не досадный промах на стойке, он вполне мог навязать Логинову борьбу за место в топ-10.

Так или иначе, появление Серохвостова в национальной команде пока выглядит полностью оправданным. Он не допускает провалов на огневых рубежах и не уступает по скорости другим отечественным биатлонистам. На стартовом этапе КМ Даниил сделал всё, чтобы поехать на Олимпийские игры. А вот Саид Каримулла Халили пока тяжело вкатывается в сезон. В воскресенье он даже не попал в очки, заняв 43-е место, хотя на огневых рубежах допустил всего одну ошибку.

Но больше всего вопросов возникает по фигурам опытных Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. Первый пока выглядит абсолютно не готовым физически, свидетельством чему — 78-й результат в спринте. Для сравнения, Серохвостову он при равном количестве промахов уступил полторы минуты. Призёр сочинской Олимпиады и вовсе стал 113-м с почти четырёхминутным отставанием от Самуэльссона (при трёх промахах).

Впрочем, порядка 30 секунд он потерял из-за опоздания на старт: спортсмен забыл палки в вакс-кабине. Но не это стало причиной провала, ведь Гараничев на каждом километре умудрялся проигрывать лидерам по несколько десятков секунд. После такого выступления не исключена замена одного из проваливших стартовый этап КМ биатлонистов на россиян, которые проявляют себя на Кубке IBU. Так, на соревнованиях в Идре Василий Томшин выиграл гонку преследования, а Александр Поварницын взял бронзу.

Проблемы россиянок с ходом

Ещё хуже сложился для сборной России женский спринт. Если накануне Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова приятно удивили болельщиков, не просто попав в топ-10, а едва не включившись в борьбу за медали, то в спринте о подобных свершениях речи не шло.

Первой из отечественных биатлонисток в гонку ушла Нигматуллина. Ульяна идеально отработала на обоих огневых рубежах, но не справилась с ходом. Ощущалось, спортсменка не до конца восстановилась после тяжёлой индивидуалки. Как итог — только 17-е место при чистой стрельбе с более чем минутным отставанием от победителя.

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У женщин, как и у мужчин, первую строчку заняла представительница Швеции — Ханна Эберг. Она на 11,3 секунды опередила Анаис Шевалье и на 15,4 — Марте Рёйселанд. Норвежка вполне могла выиграть гонку, если бы не обидная осечка на стойке. Порадовали болельщиков белорусские спортсменки. Динара Алимбекова вновь стала четвёртой, а призёр ЧМ-2021 Анна Сола расположилась сразу за ней.

Россиянки же не блеснули ни ходом, ни стрельбой. Резцова стала самой быстрой среди соотечественниц, но два промаха на втором рубеже откинули её за пределы топ-30. Валерия Васнецова с одной помаркой на лёжке расположилась 26-й. Лариса Куклина с двумя промахами — за пределами очковой зоны.

К сожалению, у женщин также не обошлось без неприятностей. Некогда лидер сборной Светлана Миронова не закрыла три мишени и показала 94-й результат с более чем трёхминутным отставанием от Эберг-старшей. Как выяснилось позже, причиной провала послужили проблемы с винтовкой.

«Я не знаю, что случилось, возможно из-за холода такое... Попыталась стрелять из одной обоймы три раза, вытащила её, вставила другую. Она стреляла. Пришла на «стойку», вставила новую обойму, сделала один выстрел, и винтовка тоже не стреляла. Я нажимаю на спусковой крючок — там провал. Вставила ещё одну обойму, сделала два выстрела и потом с «допов» достреляла. Потеряла очень много времени на рубежах. И вот такой результат», — объяснила спортсменка.

Худшую стрельбу в команде показала Ирина Казакевич. Накануне она совершила десять осечек, а в воскресенье — четыре и расположилась в итоговом протоколе на 79-й строчке. Пока она наряду с Гараничевым и Елисеевым имеет наибольшие шансы выпасть из состава сборной России.