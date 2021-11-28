Миронова объяснила своё 94-е место в спринте на этапе Кубка мира

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Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила, почему неудачно выступила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Миронова объяснила своё 94-е место в спринте на этапе Кубка мира
  • AP

«Это кажется смешным, но сегодня у меня были проблемы с оружием. Я не знаю, что случилось. Я пришла на рубеж, а у меня не стреляла винтовка. Возможно, из-за холода. Но на пристрелке всё было нормально», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Она также отметила, что знала о правилах, но винтовка начала стрелять, поэтому она не стала поднимать руку. Миронова сообщила, что инвентарь будет разбираться, чтобы больше не было таких ситуаций.

Напомним, что спринт выиграла шведка Ханна Эберг. Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (17-е место). Светлана Миронова финишировала лишь на 94-й позиции, допустив шесть промахов.

Ранее сообщалось, что Ханна Эберг выиграла спринт на этапе КМ.

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