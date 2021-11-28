Васильев заявил, что Шашилов не является тренером высокого уровня

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
Васильев заявил, что Шашилов не является тренером высокого уровня
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Шашилов показал, что он не прав. Казакевич и Миронова — худшие сейчас в команде. Тренер должен быть высокого уровня. Шашилов к таковым вообще не относится. У нас есть люди, кто мог бы взять на себя ответственность. Но не будем добивать раненого льва, желаю тренерам и спортсменам удачи», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он добавил, что перед началом Кубка мира у него не было радужных ожиданий по поводу выступления россиянок.

Напомним, что Ирина Казакевич допустила десять промахов в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Светлана Миронова заняла 94-е место в спринте.

Ранее Миронова объяснила своё 94-е место в спринте на этапе Кубка мира.

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