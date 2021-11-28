Васильев заявил, что Шашилов не является тренером высокого уровня

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Шашилов показал, что он не прав. Казакевич и Миронова — худшие сейчас в команде. Тренер должен быть высокого уровня. Шашилов к таковым вообще не относится. У нас есть люди, кто мог бы взять на себя ответственность. Но не будем добивать раненого льва, желаю тренерам и спортсменам удачи», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он добавил, что перед началом Кубка мира у него не было радужных ожиданий по поводу выступления россиянок.

Напомним, что Ирина Казакевич допустила десять промахов в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Светлана Миронова заняла 94-е место в спринте.

Ранее Миронова объяснила своё 94-е место в спринте на этапе Кубка мира.