Губерниев рассказал о переписке с Латыповым после гонки на этапе КМ в Эстерсунде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о реакции биатлониста Эдуарда Латыпова на его слова во время трансляции индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Ожидая финиша Латыпова, я рассказывал о том, что дети будут играть в Латыпова, когда он добьётся больших успехов. Я возьму свои фирменные палки, пойду на тренировку и буду представлять, что я Латыпов. И в тот момент, когда камера переключилась на план, когда он перепутал створ, я, уже влюблённый в этого спортсмена, начал реагировать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

По его словам, Латыпов написал ему, что всё нормально и он понимает эмоциональность ведущего. При этом комментатор попросил спортсмена не обижаться.

«Мы с ним замечательно общаемся, мы прекрасные товарищи. Я искренне желаю ему удачи и успеха. А отсылка была к произведению Успенского. Помните: «Шарик, поздравляю, ты балбес!» Так что здесь надо шире смотреть, уважаемые друзья», — добавил Губерниев.

Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке. 27-летний россиянин перепутал финишный коридор в конце дистанции и потерял несколько секунд из-за того, что пришлось разворачиваться. Губерниев же эмоционально отреагировал на инцидент в эфире, назвав Латыпова балбесом.

Ранее Губерниев заявил, что сборная России по биатлону не готова к началу сезона.