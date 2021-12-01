Нетерпение Томшина, ответ Серохвостова и амбиции Резцовой: о чём говорят перед стартом второго этапа КМ по биатлону

Дебютант сборной России Василий Томшин заявил, что мог оказаться в национальной команде ещё два года назад. Старший тренер мужской команды Юрий Каминский положительно оценил выступление Даниила Серохвостова в прошедшие выходные, а сам спортсмен ответил на шутку Йоханнеса Бё в свой адрес. Кристина Резцова рассказала о желании выиграть золото Игр в Пекине, а двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий посоветовала девушкам не полагаться на случай. О чём говорят перед стартом второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде — в материале RT.

Дебютанты должны получать удовольствие от участия

Российские биатлонисты продолжают подготовку ко второму этапу Кубка мира. Он, как и первый, состоявшийся в прошедшие выходные, также пройдёт в шведском Эстерсунде. Для Василия Томшина и Александра Поварницына, которые заменили провалившихся Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, эти старты станут особенными. Первый дебютирует в «высшем свете», а второй вернётся в главную команду спустя три года.

Завоевавший две медали на этапе Кубка IBU в Идре 23-летний уроженец Свердловской области признался, что его переполняют гордость и радость в связи с предстоящим дебютом.

«Я всегда хотел бегать на самом высоком уровне. Не многие помнят, но два года назад я заработал квоту на выступление в последнем этапе Кубка мира. Для меня стало огромным разочарованием, что его отменили из-за COVID-19. Но с того момента мысль о выступлениях на КМ стала особенно сильной. Потребовалось почти два года, чтобы снова заработать себе место в основном составе, и, конечно, я этому очень-очень рад. С нетерпением жду первой для себя гонки», — заявил Томшин «Чемпионату».

Остался в команде и ещё один дебютант сборной России, Даниил Серохвостов. Грозные соперники пока не воспринимают всерьёз юного спортсмена. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё даже пошутил над 22-летним биатлонистом.

«Это что, новая русская звезда? Смотри, у меня уже ноги трясутся», — сказал норвежец в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов, в свою очередь, с иронией отнёсся к фразе Бё-младшего. «Боится», — посмеялся россиянин, занявший 15-е место в индивидуальной гонке и 23-е в спринте.

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Впрочем, старший тренер мужской команды Юрий Каминский остался доволен выступлением Даниила и отметил, что у него есть резервы в стрельбе, за счёт которых можно улучшить результат.

«Хочется, чтобы он дальше рос в этом направлении, но задача сейчас — стабилизироваться на таком уровне. Если Серохвостов сможет, будет здорово! Серохвостов в спринте показал хорошую скорость на последнем отрезке, там пробежал практически в одно время с Латыповым и Логиновым, что радует, особенно в свете наших эстафетных перспектив. Естественно, мы его поддерживали, говорили: «Это Кубок мира, никто тебя казнить не будет, получай удовольствие от участия, от соревнования с сильнейшими спортсменами мира, постарайся показать себя». Так оно и вышло», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Спрашивали Каминского не только о подопечных. Ему пришлось в очередной раз отбиваться от нападок норвежцев, по мнению которых, россияне якобы продолжают использовать в смазке фтор, запрещённый правилами.

«Я бы на месте норвежцев так не выступал, потому что с манипуляциями в спорте лыжники-норвежцы тоже были замешаны. Вспомним случаи с лидерами лыжных гонок: Сундбю, Йохауг, Бьорген… Не стоит так наговаривать именно на русских: у многих команд рыльце в пушку. СБР сегодня совершенно не выгодно попадать в очередной скандал ни в морально-этическом, ни в финансовом плане», — подчеркнул Каминский.

Резцова хочет выиграть золото Олимпиады

Женская сборная России на первом этапе Кубка мира обнадёжила чуть больше, хотя выступление Ирины Казакевич в целом и ход Светланы Мироновой в спринте вызвали недоумение. Тем не менее тренеры решили не вносить изменений в состав. Очевидно, что они хотят присмотреться к тем, на кого будет сделана ставка в Пекине. Сами спортсменки ставят перед собой амбициозные задачи. Так, Кристина Резцова будет стремиться выиграть золото Олимпийских игр.

«Мы идём к этой цели, стараемся. Но есть и микроцели, и они важнее. В первую очередь нужно победить себя во всех аспектах. Стать лучше в скорости, стрельбе, психологии. В этом году самым большим плюсом в моей подготовке стало то, что никто меня не терроризировал. Я ни от кого не зависела, делала всё сама, и тренировки прошли спокойно. Я научилась чуть больше бороться с собой, хотя ещё есть над чем работать. Самое главное — когда ты работаешь один, не смотришь не других», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Lapshin Live.

При этом Кристина отметила, что многое бы поменяла в формировании сборной команды и в первую очередь ввела бы спортивный принцип.

«У нас отбор практически полностью по решению тренеров, и это как минимум неправильно. В команде около 18 человек. Прописано, что один отбирается по итогам стартов, а ещё пять — тренерским решением. Представляете? Только тот, кто выиграл, заслужил своё место. А остальные пятеро могут быть и в самом конце. Что за бред? Должен быть спортивный принцип. Мы не в политике и не должны пытаться кому-то понравиться. Улыбаться, чтобы нас за это брали. Если мы тренируемся, надо показывать результат на стартах», — заявила спортсменка.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий, российский биатлон переживает непростой период и рассчитывать на россыпь медалей в Пекине не приходится.

«Мы можем сразу закопать команду, посмеяться над её огрехами, ситуации на самом деле нелепые, но у нас другой команды нет, и мы её должны поддержать. Они и готовились всё лето для того, чтобы убрать прежние ошибки. Но сразу скажу, что я не верю в отговорки о том, что всё должно решиться на чемпионате мира или Олимпийских играх. Спортсмены, не реализовавшие себя в январе, вряд ли могут претендовать на победы в дальнейшем», — приводит слова бывшей биатлонистки ТАСС.

Как отметила её подруга по золотой эстафете в Ванкувере-2010 Светлана Слепцова, женской сборной России тяжело выступать, потому что в команде нет явного лидера.

«Такой человек нужен обязательно. У нас, например, лидеров всегда было много: и Ольга Зайцева, и Ольга Медведцева, и Альбина Ахатова. В команду с трудом получалось прорваться. Если бы среди девочек была та, кто каждую гонку заезжает в топ-10, другие сразу подтянулись бы к ней. С лидером всегда легче, появляется мотивация», — отметила биатлонистка в беседе с «Матч ТВ».

Тем временем поступают не самые позитивные новости c Кубка IBU. Россиянка Тамара Дербушева сдала два положительных теста на COVID-19. Она помещена на карантин в норвежском Шушене, куда биатлонисты прибыли для участия во втором этапе турнира. Как отмечается на официальном сайте СБР, заболевание протекает в лёгкой форме. Весь остальной состав сборной России прошёл дополнительное тестирование на коронавирус, его результаты пока неизвестны. К слову, на первом этапе Кубка IBU Дербушева пропустила две гонки из трёх из-за симптомов простуды.