Тренер сборной России оценил слова Елисеева про изотоник
- AP
«Совершенно невпопад Матвей что-то сказал... не подумал и решил свалить вину на изотоник. У него всегда на всё своё мнение, но оно частенько не соответствует истине», — цитирует Каминского Metaratings.
Напомним, что Матвей Елисеев финишировал 77-м в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
После неудачного выступления он вместе с Евгением Гараничевым был отправлен на Кубок IBU.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Дербушева помещена на карантин из-за коронавируса.