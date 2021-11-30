Тренер сборной России оценил слова Елисеева про изотоник

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова Матвея Елисеева, который заявил, что его низкие результаты связаны с приёмом изотоника.

«Совершенно невпопад Матвей что-то сказал... не подумал и решил свалить вину на изотоник. У него всегда на всё своё мнение, но оно частенько не соответствует истине», — цитирует Каминского Metaratings.

Напомним, что Матвей Елисеев финишировал 77-м в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

После неудачного выступления он вместе с Евгением Гараничевым был отправлен на Кубок IBU.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Дербушева помещена на карантин из-за коронавируса.