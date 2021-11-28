Легрейд рассказал, что чуть не перепутал створы на финише, как Латыпов
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- РИА Новости
«Под конец я очень устал и почти что свернул не туда, но в последний момент сообразил, что мне нужно налево. К счастью, я не включил Хейди Венг», — цитирует Легрейда NRK.
Напомним, что российский биатлонист Эдуард Латыпов перепутал финишный створ и потерял секунды на возвращении на трассу.
Легрейд выиграл индивидуальную гонку, чисто отстреляв все огневые рубежи. Латыпов финишировал седьмым.
Ранее Легрейд заявил, что находится не в лучшей форме.