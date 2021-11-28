Легрейд рассказал, что чуть не перепутал створы на финише, как Латыпов

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд признался, что был близок перепутать коридоры в финишном створе в стартовой гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Под конец я очень устал и почти что свернул не туда, но в последний момент сообразил, что мне нужно налево. К счастью, я не включил Хейди Венг», — цитирует Легрейда NRK.

Напомним, что российский биатлонист Эдуард Латыпов перепутал финишный створ и потерял секунды на возвращении на трассу.

Легрейд выиграл индивидуальную гонку, чисто отстреляв все огневые рубежи. Латыпов финишировал седьмым.

Ранее Легрейд заявил, что находится не в лучшей форме.