Легрейд: я нахожусь не в лучшей форме

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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в стартовой гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
Легрейд: я нахожусь не в лучшей форме
  • Reuters
  • © Anders Wiklund/TT News Agency

«В данный момент я нахожусь не в лучшей форме, думаю, она придёт со стартами. Из предыдущего опыта я понимаю, что буду сильнее ближе к январю и февралю. И это идеально для Олимпийских игр. Сейчас я бы не выиграл, если бы Тарьей и Йоханнес отстрелялись чисто», — цитирует Легрейда NRK.

Он добавил, что любит сравнивать биатлон с покером, где играют с теми картами, которые имеются.

Напомним, что Легрейд выиграл индивидуальную гонку на 20 км. Серебро досталось его соотечественнику Тарьею Бё. Бронзу завоевал француз Симон Детьё.

Ранее Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции.

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