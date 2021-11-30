Томшин поделился впечатлениями от вызова на Кубок мира по биатлону

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Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал свой вызов на второй этап Кубка мира, который пройдёт в шведском Эстерсунде.
Томшин поделился впечатлениями от вызова на Кубок мира по биатлону
  • © IBU

«Я всегда хотел бегать на самом высоком уровне. Немногие помнят, но два года назад я заработал квоту выступления на последнем этапе КМ через Кубок IBU, и для меня стало огромным разочарованием, что его отменили из-за COVID-19. Но с того момента мысль о выступлениях на КМ стала особенно сильной», — цитирует Томшина «Чемпионат».

Он также отметил, что очень рад такой возможности и с нетерпением ждёт выступления на Кубке мира.

Напомним, что Василий Томшин и Александр Поварницын выступят на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Евгений Гараничев и Матвей Елисеев вместо них переведены на Кубок IBU.

Ранее тренер сборной России оценил слова Елисеева про изотоник.

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