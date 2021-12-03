Серохвостов — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: неудавшаяся гонка

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Россиянин Даниил Серохвостов прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
Серохвостов — о спринте на этапе КМ в Эстерсунде: неудавшаяся гонка
  • РИА Новости

«Неудавшаяся гонка. Промахи — моя вина. Сегодня очень холодно на улице, и я не предусмотрел такой холод, побежал в тонких перчатках», — заявил в эфире «Матч ТВ» биатлонист.

По словам Серохвостова, он больше не будет выходить на старт в сильный мороз в тонких перчатках, поскольку пальцы сильно замёрзли и он почти не чувствовал курок.

22-летний биатлонист добавил, что в следующей гонке он обязательно побежит только в тёплых перчатках.

Серохвостов финишировал на 74-м месте и не попал в число 60 участников гонки преследования.

Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринте. Александр Логинов — 13-й, Александр Поварницын — 28-й, Саид Каримулла Халили — 33-й, Василий Томшин — 39-й. 

Мужская эстафета пройдёт 4 декабря, пасьют состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что золото в спринте завоевал швед Себастиан Самуэльссон. 

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