Россиянин Даниил Серохвостов прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Неудавшаяся гонка. Промахи — моя вина. Сегодня очень холодно на улице, и я не предусмотрел такой холод, побежал в тонких перчатках», — заявил в эфире «Матч ТВ» биатлонист.

По словам Серохвостова, он больше не будет выходить на старт в сильный мороз в тонких перчатках, поскольку пальцы сильно замёрзли и он почти не чувствовал курок.

22-летний биатлонист добавил, что в следующей гонке он обязательно побежит только в тёплых перчатках.

Серохвостов финишировал на 74-м месте и не попал в число 60 участников гонки преследования.

Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринте. Александр Логинов — 13-й, Александр Поварницын — 28-й, Саид Каримулла Халили — 33-й, Василий Томшин — 39-й.

Мужская эстафета пройдёт 4 декабря, пасьют состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что золото в спринте завоевал швед Себастиан Самуэльссон.