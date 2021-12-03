Каминский объяснил выбор состава мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал состав мужской команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших Томшина и Поварницына. И всё же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который «освободился» с отъездом Елисеева на Кубок IBU», — цитирует Каминского пресс-служба СБР.

Напомним, что в мужской эстафете выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонка пройдёт 4 декабря в рамках второго этапа в шведском Эстерсунде. Начало — в 17:10 мск.

Ранее Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде.