Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объявил состав женской команды на эстафетную гонку, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Состав... известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Женская эстафета на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдёт 5 декабря. Начало — в 14:35 мск.

Напомним, что российские биатлонистки в сезоне-2021/22 ещё не занимали призовых мест на этапах Кубка мира.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде.