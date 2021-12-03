Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде
- РИА Новости
«Состав... известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Женская эстафета на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдёт 5 декабря. Начало — в 14:35 мск.
Напомним, что российские биатлонистки в сезоне-2021/22 ещё не занимали призовых мест на этапах Кубка мира.
Ранее стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде.