Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объявил состав женской команды на эстафетную гонку, которая пройдёт в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Состав... известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Женская эстафета на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдёт 5 декабря. Начало — в 14:35 мск.

Напомним, что российские биатлонистки в сезоне-2021/22 ещё не занимали призовых мест на этапах Кубка мира.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде.

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