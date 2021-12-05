Резцова: восьмое место в эстафете — это рабочий момент

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала восьмое место команды России в эстафете 4 × 6 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Я не видела, как стреляли девчонки. Не знаю, как они себя чувствуют. Я же не делала подводку к декабрю, не разгонялась к контрольным гонкам или первому этапу. С каждой гонкой я чувствую себя лучше. До старта настроение было боевое у каждой, не было боязни. Считаю, что восьмое место — это рабочий момент. Есть куда стремиться. Должны брать своё ходом. Что касается стрельбы — может, есть какая-то неуверенность. Но даже с десятью дополнительными патронами можно бороться», — сказала Резцова в эфире канала «Матч ТВ».

Сборная России, в составе которой выступили Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, заняла восьмое место, использовав десять дополнительных патронов.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде, а россиянки стали восьмыми.