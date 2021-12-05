Франция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде, россиянки стали восьмыми

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Женская сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафете на втором этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде (4 × 6 км).
Франция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде, россиянки стали восьмыми
  • Reuters

Французская команда — Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюли Симон и Жюстин Бреза — преодолела дистанцию гонки за 01:10:30,3, использовав четыре дополнительных патрона. Вторыми стали спортсменки из Белоруссии, третье место — у Швеции.

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место, использовав десять дополнительных патронов. Отставание от лидера составило 3:10,6.

Ранее Логинов заявил, что биатлонисты сборной России рады бронзе в эстафете в Эстерсунде.

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