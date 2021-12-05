Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Латыпов — 11-й

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Латыпов — 11-й
  • РИА Новости

Норвежец преодолел дистанцию гонки за 30:14,8, допустив лишь один промах на огневом рубеже. Вторым к финишу пришёл швед Себастьян Самуэльссон, а третьим — француз Эмильен Жаклен.

Лучший результат из российских биатлонистов показал Эдуард Латыпов: он финишировал 11-м, допустив три промаха.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде, россиянки стали восьмыми.

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