Долгожданная медаль: Резцова выиграла первую личную награду на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Кристина Резцова стала бронзовым призёром последнего в 2021 году этапа Кубка мира по биатлону в Анси. Она допустила два промаха в масс-старте, что не помешало ей финишировать третьей вслед за шведкой Эльвирой Эберг и француженкой Жулией Симон. Для женской сборной России это первая награда в личной гонке за последние два года. В мужском забеге Эдуард Латыпов занял 12-е место.

Программа четвёртого этапа Кубка мира по биатлону завершалась первыми в сезоне гонками с общего старта. Для участия в них были отобраны по 30 лучших мужчин и женщин по итогам прошлых стартов. Самое большое представительство оказалось у сборной России — в масс-старт попали четыре девушки и пять мужчин. Даже у всесильных норвежцев и французов набралось в сумме на одного спортсмена меньше.

В женский забег на 12,5 км пробились Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Обычно российские девушки в масс-старте довольствуются вторыми ролями. Выиграть медали в этом виде не получалось с марта 2019 года, когда Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призёром чемпионата мира.

Также по теме Серебряная стрела: Латыпов вновь стал вторым на этапе Кубка мира по биатлону в Анси Эдуард Латыпов завоевал вторую серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси. В гонке преследования он дважды...

Но в этот раз высокие ожидания были связаны с Резцовой. Накануне она обнадёживающе выступила в гонке преследования. Не будь у дочери олимпийской чемпионки стартового отставания и хотя бы одного промаха из трёх, она бы непременно поднялась на пьедестал почёта. В последней гонке 2021 года одно условие для 25-летней спортсменки было выполнено по умолчанию, со вторым нужно было справиться самой.

К первому рубежу Резцова подошла в составе плотной лидерской группы, в которой россиянка старалась не опускаться ниже пятого места. Быстрее всех отработала на лёжке шведка Ханна Эберг, и остальным биатлонисткам сразу же надо было включиться в погоню за ней. Среди тех, кто не стал задерживаться на штрафной круг, оказалась и Резцова. Пять попаданий было и у Нигматуллиной. Интересно, что стрелявшая рядом с ней итальянка Лиза Виттоцци ни разу не попала в цель, и сразу могли возникнуть опасения, что она могла стрелять по соседней мишени. К счастью, это предположение не подтвердилось, и точную стрельбу россиянки никто оспорить не мог.

Ходом Нигматуллина была не так хороша, и между ней и лидерами образовался просвет в пять секунд. Резцова же прекрасно чувствовала себя в общей группе и вернулась на стрельбище одной из первых. Вскоре стало понятно, что возглавлять гонку будет новая спортсменка — Эберг-старшая допустила сразу три промаха.

Количество участниц, которые ни разу не стреляли мимо, сократилось до девяти, и Резцова вошла в их число. При этом среди них россиянка была одной из самых быстрых. На трассу она вернулась почти одновременно с француженками Жулией Симон и Анаис Шевалье-Буше, образовав с ними лидерское трио. Впрочем, по ходу следующего круга за ними старались держаться на коротком расстоянии итальянка Доротея Вирер и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Уже скоро две группы спортсменок поменялись местами. Преследовательницы чисто отработали на стойке, в то время как у трёх лидеров было по одному промаху. Между Симон и Резцовой также неожиданно оказалась бельгийка Лотте Лие, для которой само участие в масс-старте было сенсацией. Долго конкурировать с француженками и россиянкой она не могла, тем более что на предпоследнем круге они принялись сокращать отставание от Вирер и Хаузер. Перед заключительной стрельбой первая пятёрка была на вполне осязаемом расстоянии друг от друга.

На последнем рубеже никто из лидеров не избежал штрафного круга, и это позволило вмешаться в борьбу за медали ещё двум спортсменкам — безошибочной чешке Джессике Йисловой и призёру трёх предыдущих гонок Эльвире Эберг. За ними на трассу вернулись Симон и Вирер, а Резцова стала пятой, уступая всего лишь 5,5 секунд первому месту. В этой компании был очевидный фаворит и очевидный аутсайдер. Эберг сразу же оторвалась ото всех девушек и погналась за своей второй подряд победой. Йислова же почти не мешала трём остальным девушкам бороться за две оставшиеся медали.

Симон, Вирер и Резцова отложили разборки до финишной прямой. Только там определилась итоговая расстановка — француженка порадовала родных болельщиков серебром, а россиянка выиграла бронзу. Первая в карьере медаль Резцовой прервала двухлетнюю серию россиянок без медалей в личных гонках. В общем зачёте Кубка мира она поднялась на девятое место. По словам спортсменки, ей чуть-чуть не хватило для того, чтобы обойти Симон на последних метрах.

«Честно говоря, я думала, что будет тяжелее, что все изначально будут толкаться, пинаться, но все прошли ровно, без падений. В конце уже я боролась с француженкой буквально до последнего спуска. Не знаю, почему так получилось, что я именно на спуске опять отстала, хотя до конца работала ногами. Может быть, чуть-чуть уже подустала. На финише я, конечно, праздновала. Это медаль, это личная медаль! Я готова плакать. Я очень счастлива. На «до» и «после» карьера точно делится. Самое классное — это ощущение в каждой гонке, что я могу бороться», — сказала Резцова «Матч ТВ».

Elvira Oeberg does it again - this time in the @BiathlonALGB mass start and first podium for Kristina Reztsova! 🔥



🥇🇸🇪 Elvira Oeberg

🥈🇫🇷 Julia Simon @FedFranceSki

🥉🇷🇺 Kristina Reztsova @russianbiathlon



Watch all competitions live on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/xdE3UiiiBn — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021

Подняться на пьедестал почёта в тот же день мог Эдуард Латыпов. Соревнования в Анси уже принесли ему два серебра. Ещё одна медаль позволила бы ему стать первым за пять лет россиянином, который бы не сходил с пьедестала почёта на протяжении всего этапа. Последним этого добивался Антон Шипулин.

Поначалу Латыпов действительно претендовал в масс-старте на многое. Хотя он и не старался бежать впереди основной группы, после первой стрельбы он уже был вторым, оказавшись за спиной норвежца Сиверта Баккена. Закрыть пять мишеней удалось 19 спортсменов, в числе которых были и Александр Логинов, и Карим Халили, и Александр Поварницын, но не оказались победители предыдущих гонок норвежец Йоханнес Бё и француз Кентен Фийон Майе.

По ходу второго круга стало заметно, что Латыпов уже не бежал так стремительно, как в предыдущие дни. Лидерство сразу в 12 секунд захватил ещё один хозяин трассы Эмильен Жаклен, а за россиянином тянулась длинная вереница преследователей. От этого бремени его избавил промах на второй стрельбе. Ошибки допустили также Логинов и Халили, а лучшим среди россиян стал Даниил Серохвостов, поднявшийся на 11-е место.

У Латыпова и Логинова ещё оставались шансы на медали, для чего обязательно нужно было пройти чисто первую стойку. И если бы для этого нужно было закрыть только четыре мишени, то с этой задачей они справились. Но целей было пять, и у обоих последний выстрел оказался неточным. Вместо борьбы за пьедестал почёта россияне отправились в середину второго десятка. На 11-е место за счёт идеальной стрельбы поднялся Александр Поварницын, но по дистанции он конкурировать с лидерами не мог.

Финальная стрельба тоже у российских биатлонистов не задалась, только за счёт чужих ошибок Логинов и Латыпов сумели даже приблизиться к первой десятке. В итоге дважды серебряный призёр этапа в Анси финишировал 12-м, а его напарник замкнул топ-15. Победу отпраздновал Жаклен, допустивший за всю гонку один промах. На финише он выиграл всего 3,5 секунды у дважды мазавшего Фийона Майе. На третье место поднялся норвежец Тарьей Бё.