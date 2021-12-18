Серебряная стрела: Латыпов вновь стал вторым на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Эдуард Латыпов завоевал вторую серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси. В гонке преследования он дважды заходил на штрафной круг, но при этом уступил лишь стрелявшему без промаха французу Кентену Фийону Майе. В финишном створе россиянин опередил всего на 0,1 секунды норвежца Ветле Шостада Кристиансена. Карим Халили финишировал восьмым, идеально отработав на стрельбище. У женщин в десятку попали Светлана Миронова и Кристина Резцова.

Три промаха и великолепная скорость Резцовой

Спринтерские гонки этапа Кубка мира в Анси принесли российским биатлонистам очень перспективные позиции перед субботними пасьютами. В общей сложности 11 спортсменов — пять женщин и шестеро мужчин — попали в топ-25 стартового протокола. При таком широком представительстве непопадание в призы даже можно было бы посчитать неудачей.

Тем более что первые номера сборной оказались особенно близки к лидерам. Эдуард Латыпов накануне стал вторым, уступив всего семь секунд норвежцу Йоханнесу Бё, а все остальные россияне, кроме Василия Томшина, проиграли ему меньше минуты. Кристине Резцовой предстояло стартовать пятой, в 27 секундах от победительницы спринта Марте Рёйселанд из Норвегии, а все её подруги по команде оказались в ещё около 40 секундах позади.

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С началом женской гонки Резцова сразу стала активно преследовать соперниц. До первого рубежа ей удалось пройти австрийку Лизу Терезу Хаузер, и впереди, помимо Рёйселанд, оставались только француженка Анаис Бескон и шведка Эльвира Эберг. Норвежка закрыла все мишени и осталась непререкаемым лидером, а у её двух ближайших соперниц возникли проблемы — Бескон и Эберг зашли на штрафные круги. Резцова же отстреляла чисто и сразу поднялась на второе место.

Россиянка его не отдавала весь следующий круг, и когда на следующей лёжке Рёйселанд допустила одну ошибку, то появился прекрасный шанс достать норвежку и вместе продолжить борьбу. Однако этого не произошло. Резцова начала стрелять позже соперниц, присоединившихся на огневом рубеже, и сразу же промахнулась. Третья и пятая мишени тоже остались открытыми. С тремя штрафными кругами Резцова провалилась на 17-е место, сразу вслед за Мироновой.

Но вторую половину гонки обе россиянки провели безупречно. Они не только наладили стрельбу и больше не промахивались, но и показали прекрасный ход. С учётом задержки на огневом рубеже Резцова пробежала третий круг с четвёртым временем, Миронова — с шестым. Вплоть до финиша они не сбавляли обороты и из середины второго десятка забрались на девятую и восьмую строчки соответственно. Не случись с Резцовой той катастрофы на втором рубеже, ей было бы по плечу оказаться на пьедестале почёта вместо Эберг-младшей, француженки Жюльи Симон или Ханны Эберг.

Elvira does it! Oeberg gets her first World Cup victory in the @BiathlonALGB Pursuit 💥



🥇🇸🇪 Elvira Oeberg @SWEOlympic

🥈🇫🇷 Julia Simon @FedFranceSki

🥉🇸🇪 Hanna Oeberg @SWEOlympic



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Серебряный дубль Латыпова и чистая работа Халили

Спустя полтора часа после финиша женского пасьюта начался мужской, с которым у российских болельщиков было связано ещё больше ожиданий. Латыпов стартовал вторым вслед за Бё и не стал сразу же гнаться за норвежцем, понимая, как легко он может измотать любого соперника. Но при этом серебряный призёр спринта отлично бежал относительно своих преследователей. К первой стрельбе Латыпов выигрывал около 20 секунд у группы из пяти спортсменов во главе с норвежцем Стурлой Легрейдом.

Бё-младший недолго оставался на виду. Сразу два промаха на лёжке отбросили его далеко назад. Латыпов этим подарком воспользовался и перехватил лидерство, увеличив отрыв от Легрейда уже до 24 секунд. Точно стреляли и Карим Халили, и Александр Поварницын, благодаря чему оба оказались на подступах к первой десятке. Логинов же допустил промах и опустился на 16-е место.

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На втором круге на Латыпова была объявлена охота. Хозяева трассы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен принялись разгонять свою группу, чтобы у россиянина не осталось права на ошибку на следующей лёжке. Это им почти удалось — когда Латыпов всё-таки зашёл на штрафной круг, точные французы оказались рядом с ним, но и не впереди него. В десяти секундах от нового трио лидеров бежал Ветле Шостад Кристиансен. Халили и Поварницын продолжали радовать своей стрельбой и отыграли ещё по три места.

Французские биатлонисты были не прочь сбросить Латыпова, однако он сопротивлялся и упорно бежал вслед за ними. Им лишь удалось увеличить просвет относительно Кристиансена. Но после первой стойки пути всех трёх соперников разошлись. Фийон Майе моментально закрыл все мишени и единолично возглавил гонку. Латыпов снова наведался на штрафной круг и отстал от него на 24 секунды.

Жаклен же промахнулся дважды, и тогда на третье место поднялся их норвежский преследователь, у которого на каждом рубеже было по нулю. Из россиян к тому времени такую же точность показывал уже только Халили, что помогало ему держаться на восьмом месте и игнорировать более быстрых соперников.

На предпоследнем круге Фийон Майе себя уже не сдерживал. Гонимый родными болельщиками, он довёл преимущество над Латыповым до полуминуты. Француз мог себе позволить одну осечку на финальной стрельбе, но снова стремительно отправил все пули в цель. После этого он даже поприветствовал трибуны в стиле Мартена Фуркада — вторая подряд победа в пасьюте была уже его.

Латыпов же продолжал бороться за серебро с Кристиансеном. Норвежец уверенно закрыл все мишени, а у россиянина возникла проблема с последним выстрелом. Но точно так же, как в спринте, он справился и избежал промаха. Два биатлониста так и остались друг против друга на последнем круге. Кристиансен стал рисковать и избегал атак вплоть до финишной прямой. Лишь в самый последний момент он предпринял ускорение, но Латыпов сумел вырвать одну десятую секунды. Россиянин выиграл второе серебро подряд.

Успешной эту гонку можно было назвать и для Халили. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал восьмым, показав свой второй лучший результат в карьере. Поварницын после промаха на третьем рубеже собрался и больше осечек не допускал, что позволило ему занять 12-е место. У Логинова снова набралось слишком много промахов на стойке, из-за чего ему пришлось ограничиться 18-й позицией.