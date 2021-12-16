Кристина Резцова показала лучший результат в карьере на этапе КМ в Анси
- РИА Новости
Россиянка допустила один промах на огневых рубежах. Пятое место в спринте является лучшим результатом в карьере Резцовой в личных гонках.
До этого лучшим достижением биатлонистки было восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Напомним, что в спринте в Анси победила норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла француженка Анаис Бескон. Третья — шведка Эльвира Эберг.
Ранее Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.