Кристина Резцова показала лучший результат в карьере на этапе КМ в Анси

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала пятой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Россиянка допустила один промах на огневых рубежах. Пятое место в спринте является лучшим результатом в карьере Резцовой в личных гонках.

До этого лучшим достижением биатлонистки было восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, что в спринте в Анси победила норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла француженка Анаис Бескон. Третья — шведка Эльвира Эберг.

Ранее Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.