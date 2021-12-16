Цветков завоевал бронзу в индивидуалке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
- РИА Новости
Победу праздновал немецкий биатлонист Давид Цобель, допустивший один промах. Его результат — 50:36,9.
На второй позиции финишировал итальянец Доминик Виндиш с двумя промахами (+9,1). Тройку замкнул Цветков, допустивший также две ошибки на огневых рубежах (+23,19).
Для российского биатлониста этот подиум стал первым за три года на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что организаторы Кубка мира потеряли вещи Казакевич во время спринта в Анси.