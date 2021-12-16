Организаторы Кубка мира потеряли вещи Казакевич во время спринта в Анси

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Организаторы Кубка мира по биатлону во французском Анси потеряли одежду российской биатлонистки Ирины Казакевич.
Организаторы Кубка мира потеряли вещи Казакевич во время спринта в Анси
  • РИА Новости

«Удивительно, что столько человек стартует, а потеряли именно мои вещи», — заявила Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Она также рассказала, что организаторы быстро нашли ей куртку и плед, чтобы она могла согреться. Позже ей всё-таки вернули личные вещи. Казакевич надеется, что эта потеря не будет иметь никаких последствий.

Напомним, что биатлонистка финишировала в спринте на 17-м месте, допустив один промах. Гонку выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Ранее Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

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