Организаторы Кубка мира потеряли вещи Казакевич во время спринта в Анси

Организаторы Кубка мира по биатлону во французском Анси потеряли одежду российской биатлонистки Ирины Казакевич.

«Удивительно, что столько человек стартует, а потеряли именно мои вещи», — заявила Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Она также рассказала, что организаторы быстро нашли ей куртку и плед, чтобы она могла согреться. Позже ей всё-таки вернули личные вещи. Казакевич надеется, что эта потеря не будет иметь никаких последствий.

Напомним, что биатлонистка финишировала в спринте на 17-м месте, допустив один промах. Гонку выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Ранее Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси.