Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Короткая ссылка
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской спринтерской гонке на этапе Кубке мира, который проходит в Анси (Франция).
Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси
  • РИА Новости

Норвежка чисто прошла огневые рубежи и финишировала с результатом 20:22,0.

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, которая также ни разу не промахнулась на двух огневых рубежах (+15,4). С двумя промахами тройку замкнула шведка Эльвира Эберг (+16,1).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая финишировала пятой с одной ошибкой на огневых рубежах.

Ранее Буртасова стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить