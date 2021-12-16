Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси
- РИА Новости
Норвежка чисто прошла огневые рубежи и финишировала с результатом 20:22,0.
Второе место заняла француженка Анаис Бескон, которая также ни разу не промахнулась на двух огневых рубежах (+15,4). С двумя промахами тройку замкнула шведка Эльвира Эберг (+16,1).
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая финишировала пятой с одной ошибкой на огневых рубежах.
Ранее Буртасова стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.