Кристина Резцова стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской спринтерской гонке на этапе Кубке мира, который проходит в Анси (Франция).

Норвежка чисто прошла огневые рубежи и финишировала с результатом 20:22,0.

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, которая также ни разу не промахнулась на двух огневых рубежах (+15,4). С двумя промахами тройку замкнула шведка Эльвира Эберг (+16,1).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая финишировала пятой с одной ошибкой на огневых рубежах.

Ранее Буртасова стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.