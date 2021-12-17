Серебряный прорыв: Латыпов стал вторым в спринте на этапе КМ в Анси, другие россияне расположились в топ-25

Эдуард Латыпов завоевал первую личную медаль для российской сборной на Кубке мира в этом сезоне. Он стал вторым в спринте на этапе в Анси, проиграв всего семь секунд норвежцу Йоханнесу Бё. Третье место занял ещё один представитель сборной Норвегии Филип Андерсен. Остальные российские биатлонисты допустили не больше одного промаха и заняли места в топ-25 итогового протокола.

Этап Кубка мира в Анси продолжился в пятницу мужской спринтерской гонкой. В прошлый раз эта дисциплина едва не принесла российской команде первую личную медаль сезона. Александру Логинову не хватило самой малости, чтобы завоевать бронзу в Хохфильцене, а Эдуард Латыпов при отсутствии промахов мог претендовать на победу. Накануне девушки почти всем составом оказались в топ-25, и от мужчин можно было ожидать чего-то большего.

Как раз Латыпов и отправился первым из россиян покорять французскую трассу. Оценивать его перспективы можно было на фоне Йоханнеса Бё, который стартовал вскоре после 27-летнего соперника. Норвежец в этом сезоне пока выглядит неубедительно, но Анси давно считается его счастливым местом. Болельщики даже называют деревушку, где находится стадион, не Ле Гран-Борнан, а «Ле Гран-Бёрнан» в честь трёх победных дублей скандинавского биатлониста.

Латыпов раньше оказался на лёжке и закрыл все мишени. Бё-младший тоже попал пять раз и обогнал россиянина на 3,6 секунды. Оба бежали очень здорово, если сравнивать с победителем двух домашних спринтов Себастьяном Самуэльссоном из Швеции. Даже если бы новый обладатель жёлтой майки не допустил промах на первом рубеже, то всё равно бы проигрывал россиянину и норвежцу.

В спор Латыпова с Бё никто не вмешивался, пока они не пробежали следующий круг и не вернулись на огневой рубеж. На второй стрельбе россиянин дал повод поволноваться — он очень тяжело стрелял, а перед последней попыткой взял долгую паузу. Обычно такие затяжки сильно сбивают с темпа, и промах становится неминуемым. Но Латыпов всё-таки справился и избежал штрафного круга. Бё же отработал стойку так лихо, что увеличил своё преимущество до 11,7 секунд.

При этом в сравнении со стрельбой бег норвежца оставлял желать лучшего. По ходу последнего круга он некоторое время наращивал преимущество над Латыповым, но затем чуть ли не встал посреди трассы. На финише двух спортсменов разделили всего лишь 7,2 секунды — если бы Латыпов стрелял быстрее и мог ориентироваться на норвежца, то имел бы все шансы превзойти 12-кратного чемпиона мира.

Долгое время лидерству двух спортсменов никто не угрожал. Победитель спринта в Хохфильцене Йоханнес Кюн из Германии был их ближайшим преследователем, но его сильно подвела ненадёжная стойка. От французов никакой угрозы не исходило — Кентен Фийон Майе не показывал высокой скорости, а Эмильен Жаклен допускал по одному промаху на каждом рубеже.

Следующим вмешаться в борьбу попытался Логинов. После лёжки он был пятым, уступая Латыпову около 11 секунд. Ко второй стрельбе он слегка отстал, но уже уверенно занимал четвёртое место. С учётом того, что впереди всё ещё находился Кюн, попадание на подиум было вполне реальным. Но последний выстрел у россиянина оказался неудачным, и о медали пришлось забыть — слишком много в этой гонке было тех, кто стрелял идеально.

У Василия Томшина и Карима Халили было по одному промаху на лёжке. Но если обычно у неопытных россиян после такого начала опускаются руки, то эти двое не бросили борьбу. Особенно впечатлил Халили — второй круг он пробежал невероятно быстро и подкрепил свой рывок чистой стрельбой. На финише он даже вырвал одну секунду у Логинова. Томшин бежал медленнее, но глубоко не опускался и претендовал на попадание во второй десяток.

Бё и Латыпову уже достаточно долго лидировали, но им было рано принимать поздравления с первой победой и первой медалью в сезоне. На их позиции всерьёз претендовали норвежцы Стурла Легрейд и Филип Андерсен. Вдвоём они почти одновременно прошли без осечек первый рубеж и расположились в восьми секундах от Латыпова. Таким же было их отставание и после стойки, которую оба скандинава тоже прошли чисто.

На последнем круге Легрейд попытался атаковать россиянина, но быстро сдался и растерял все силы. Андерсен же благоразумно решил побороться за третье место с Фийоном Майе, который оживился после провального первого круга и феноменально отработал на второй половине дистанции. Новичок норвежской сборной взял верх над хозяином трассы и впервые в карьере оказался на подиуме. После его финиша тройка призёров приняла окончательный вид.

Последнюю попытку пробиться в первую десятку предприняли ещё Александр Поварницын и Даниил Серохвостов, стартовавшие друг за другом. Чистая первая стрельба подарила им весьма заманчивые перспективы, особенно с учётом субботней гонки преследования и последующего масс-старта. По ходу второго круга Серохвостов даже поднимался на четвёртое место, проигрывая четыре секунды Легрейду.

Поварницыну во второй раз тоже удалось закрыть все мишени, так что на трассу он вернулся с восьмым временем. Серохвостов один промах всё же допустил и был вынужден отступить. На финише оба оказались позади Халили и Логинова, которые к тому времени прочно заняли 11-е и 12-е места, но и не выпали из второй десятки, показав 14-е и 18-е время. Томшин в итоге оказался 25-м, то есть все российские биатлонисты оказалась в топ-30. Спринт в Анси стал самой успешной гонкой для российской команды.