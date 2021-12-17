Латыпов оценил своё выступление в спринте на этапе КМ в Анси

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Латыпов оценил своё выступление в спринте на этапе КМ в Анси
  • AFP

«Всё, что мог, — сделал. Понимал, что есть моменты, где не очень хорошо прошёл. В целом гонкой очень доволен», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он понимает, что на первом и втором горных подъёмах уступил норвежцу Йоханнесу Бё, однако планов быстро бежать на стартовом круге не было.

«Я шёл на своём ощущении. На втором круге получил информацию, немного подкорректировал и включился в гонку», — добавил Латыпов.

Латыпов не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 23 минуты 37,5 секунды.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Евгения Гараничева и Матвея Елисеева за их форму в нынешнем сезоне.

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