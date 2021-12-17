Губерниев раскритиковал Гараничева и Елисеева за их форму в нынешнем сезоне

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлонистов Евгения Гараничева и Матвея Елисеева, а также тренерский штаб сборной России, который приглашает в национальную команду страны на этапы Кубка мира неготовых спортсменов.
Губерниев раскритиковал Гараничева и Елисеева за их форму в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

«Хочу задать несколько вопросов нашим тренерам: то, что творят Гараничев и Елисеев… Они не видели, что эти спортсмены не готовы не только на Кубке мира бегать, а даже на уровне Кубка IBU? Зачем их брать на Кубок мира? Гараничев не прошёл ни одной контрольной гонки. На что надеялись тренерский штаб и СБР, когда привозили неготовых спортсменов на Кубок мира? Не видно на тренировках, что они еле ноги передвигают? У нас неплохая молодёжь, с ней можно поехать на Олимпиаду. Состав будет определён после Рупольдинга на Олимпиаду. На Игры поедут, скорее всего, пять человек», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 12 по 16 января 2022 года.

Евгений Гараничев и Матвей Елисеев начинали сезон в составе сборной России на Кубке мира, однако впоследствии продолжили выступление на Кубке IBU.

Ранее сообщалось, что Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.

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