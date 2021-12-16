Лучший результат в карьере: Резцова финишировала пятой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Кристина Резцова показала пятый результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, установив личное достижение в индивидуальных гонках. Ещё четыре россиянки финишировали в топ-30 и примут участие в пасьюте: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова расположились в итоговом протоколе на 17, 21, 23 и 24-м местах. Неудача постигла только Ларису Куклину, отставшую от выигравшей гонку норвежки Марте Рёйселанд на две с половиной минуты.

Программа четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси, который станет последним в 2021 году, открывалась в четверг женским спринтом. В составе российской команды после Хохфильцена изменений не произошло. Тренерский штаб обещает ротацию уже после Нового года. Ожидается, что к коллективу присоединится Анастасия Шевченко, которая отлично выглядит на Кубке IBU. Кого именно она заменит, пока не озвучивается. Однако, скорее всего, это будет Лариса Куклина. В спринтерской гонке в Хохфильцене она была лишь 64-й, хотя допустила всего два промаха на огневых рубежах. Провальной для спортсменки получилась и гонка во Франции. С тремя промахами она финишировала 74-й с отставанием в 2,5 минуты.

Трассу в Анси можно назвать одной из любимых для Тириль Экхофф. В последний раз этап Кубка мира проходил здесь два года назад. Тогда норвежка выиграла все три гонки: спринт, преследование и масс-старт. Неплохо выглядела спортсменка и в этот раз, закрыв все мишени на лёжке и лишь раз промахнувшись на стойке. Однако ходом обладательница Большого хрустального глобуса пока выглядит не так внушительно, как в прошлом сезоне. Поэтому её достаточно быстро с первой позиции, а затем и из десятки сильнейших вытеснили более ретивые соперницы, среди которых оказалась и Кристина Резцова.

Россиянка, как и десятикратная чемпионка мира, допустила всего один промах, правда, на лёжке, при этом на дистанции на 19 секунд опередила норвежку. Однако, чтобы бороться за медали, в этот раз нужно было закрывать все мишени, как это сделала Марте Рёйселанд. Лидер общего зачёта Кубка мира ходом уступила Кристине, но быстрая и чистая стрельба принесла ей на финише преимущество в 26,7 секунды.

Без штрафных кругов удалось пройти дистанцию и француженке Анаис Бескон, которая до домашнего этапа КМ уже трижды в нынешнем сезоне оказывалась на пьедестале почёта: помимо двух эстафет, она взяла серебро в гонке преследования в Эстерсунде. Поддержка трибун и родная трасса подействовали на спортсменку положительно. Биатлонистка финишировала второй, отстав от Рёйселанд на 15,4 секунды.

Феноменальную скорость вновь продемонстрировала Эльвира Эберг. Несмотря на два промаха, шведка продолжала бороться за медали и могла даже обогнать Бескон. Ходом на последнем круге она отыграла у француженки 20 секунд, но всё-таки финишировала третьей.

Резцова в итоговом протоколе осталась пятой, пропустив вперёд ещё и чисто отстрелявшую Лизу Терезу Хаузер. Впрочем, такой результат — повод для оптимизма. Он стал лучшим для отечественной биатлонистки в карьере. Ранее она была восьмой в индивидуальной гонке на стартовом этапе в Эстерсунде.

Как призналась сама Кристина после выступления, накануне она чувствовала себя не лучшим образом, поэтому вдвойне может занести спринт в актив.

«В первую очередь хочу поздравить маму с днём рождения. Мамуля, я надеюсь, ты сегодня порадовалась (трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой исполнилось 57 лет. — RT). Не задумывалась сегодня о местах. Нужно двигаться вперёд шаг за шагом. Мы же Олимпиаду идём выигрывать! Очень рада, что сегодня доработала стойку, потому что было достаточно тяжело. Я вчера себя не очень хорошо чувствовала. На сегодняшний день это отличный результат», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Неплохую гонку вновь провела Ирина Казакевич. Россиянка в Хохфильцене сумела впервые в карьере попасть в десятку сильнейших. В Анси она стала 17-й, допустив всего один промах на стойке. По мнению спортсменки, теперь можно будет попробовать побороться за высокие места в контактных гонках.

Ещё три россиянки также попали в тридцатку сильнейших: Светлана Миронова финишировала 21-й, Ульяна Нигматуллина — 23-й, а Валерия Васнецова — 24-й. При этом Васнецова, показавшая свой лучший результат в сезоне в спринте, осталась недовольна выступлением, а точнее своим последним выстрелом на стойке.

«Очень обидно, зла на себя. Не могу сказать, что ходом чувствовала себя хорошо. Но в целом рада, что сегодня повыше в финишном протоколе. Это моя ошибка, и я не могу никак с ней пока справиться. В субботу буду очень стараться, чтобы получить ещё одну гонку в 2021 году», — призналась спортсменка.

Высоко оценил выступление россиянок бывший глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв. Специалист при этом отметил, что у команды остаётся проблема со скоростью на последнем круге.

«Приятно смотреть! И стрельба наладилась, и ход. Резцова — очень хорошо, да и Миронова с Казакевич. Надежды на восстановление состава в полном объёме есть. Мне понравилось сегодняшнее выступление девушек: и борьба есть, и работать могут, и стрельба налаживается. Конечно, финишный круг немного проваливают. Надо восстанавливать их после нагрузок. А так — молодцы!» — приводит слова специалиста портал «Чемпионат».

Неплохие шансы на высокие места после спринта у девушек есть и в гонке преследования. В Хохфильцене они в сумме смогли отыграть 54 позиции. В этот раз отставание от лидера меньше: сразу пять российских спортсменок находятся в 70 секундах от Рёйселанд.