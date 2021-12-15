Майгуров назвал удовлетворительным выступление российских биатлонистов на старте сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) оценил выступления российских биатлонистов на старте международного сезона.

«Результаты нас удовлетворяют», — цитирует Майгурова ТАСС.

По итогам трёх стартовых этапов Кубка мира сборная России трижды занимала призовые места, все — в эстафетных гонках.

В общем зачёте соревнований лучшей российской биатлонисткой в настоящее время является Ульяна Нигматуллина, занимающая 13-е место, а лучшим биатлонистом — Эдуард Латыпов (шестое место).

Ранее Каминский рассказал, что мог вызвать Бабикова с Кубка IBU для участия в эстафете.