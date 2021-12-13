Каминский рассказал, что мог вызвать Бабикова с Кубка IBU для участия в эстафете

Короткая ссылка
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что мог вызвать Антона Бабикова с Кубка IBU для участия в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Каминский рассказал, что мог вызвать Бабикова с Кубка IBU для участия в эстафете
  • Reuters

«А в чём сложность? Антон находится в распоряжении второй сборной, а она сейчас базируется всего в 150 км от Хохфильцена. Два часа езды. Просто необходимости такой не было. Если бы гонку преследования ребята пробежали совсем плохо, тогда, возможно, мы бы задумались о ротации. Тем более что я постоянно созваниваюсь с Артёмом Истоминым, который ведёт резервную команду, в курсе состояния всех спортсменов. Собственно, вместе с Истоминым мы и решили, что нет смысла срывать Бабикова с подготовки и тем самым прерывать акклиматизационный процесс, возвращая его на один день на равнину», — заявил Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский заявил, что Томшин начал стрелять на лёжке, и подумал, что команда может поспорить и за золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить