Каминский рассказал, что мог вызвать Бабикова с Кубка IBU для участия в эстафете

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что мог вызвать Антона Бабикова с Кубка IBU для участия в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«А в чём сложность? Антон находится в распоряжении второй сборной, а она сейчас базируется всего в 150 км от Хохфильцена. Два часа езды. Просто необходимости такой не было. Если бы гонку преследования ребята пробежали совсем плохо, тогда, возможно, мы бы задумались о ротации. Тем более что я постоянно созваниваюсь с Артёмом Истоминым, который ведёт резервную команду, в курсе состояния всех спортсменов. Собственно, вместе с Истоминым мы и решили, что нет смысла срывать Бабикова с подготовки и тем самым прерывать акклиматизационный процесс, возвращая его на один день на равнину», — заявил Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский заявил, что Томшин начал стрелять на лёжке, и подумал, что команда может поспорить и за золото.