Каминский: Томшин начал стрелять на лёжке — я подумал, можем за золото поспорить

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился впечатлениями от мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене, где команда заняла третье место.

«Ходим вокруг да около, вроде совсем рядом с медалями. То одно подводит, то другое. Когда Вася Томшин начал стрелять на лёжке, я грешным делом подумать успел: вот продолжит он таким же образом — можем за золото с норвежцами поспорить», — заявил Каминский в интервью RT.

Он также объяснил ошибки Василия Томшина на стойке на первом этапе мужской эстафеты.

«Думаю, что на стойке небольшой психологический срыв с парнем произошёл. После этого, правда, я спокойнее себя почувствовал: нам оставалось только догонять, а это всегда проще», — добавил Каминский.

Ранее тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира.