Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира

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Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас раскритиковал расписание Международного союза биатлонистов (IBU).
Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира
  • AP

«Мы считаем, что это бессмыслица. То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, где участвуют не все спортсмены, — это нечто особенное», — цитирует Кааса NRK.

Напомним, что по новым правилам IBU женская и мужская эстафеты не должны проходить в один соревновательный день.

На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене женская сборная России завоевала серебро, а мужская — бронзу.

Ранее Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от последнего круга российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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