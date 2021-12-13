Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира

Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас раскритиковал расписание Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы считаем, что это бессмыслица. То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, где участвуют не все спортсмены, — это нечто особенное», — цитирует Кааса NRK.

Напомним, что по новым правилам IBU женская и мужская эстафеты не должны проходить в один соревновательный день.

На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене женская сборная России завоевала серебро, а мужская — бронзу.

Ранее Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от последнего круга российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.