Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира
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«Мы считаем, что это бессмыслица. То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, где участвуют не все спортсмены, — это нечто особенное», — цитирует Кааса NRK.
Напомним, что по новым правилам IBU женская и мужская эстафеты не должны проходить в один соревновательный день.
На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене женская сборная России завоевала серебро, а мужская — бронзу.
Ранее Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от последнего круга российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.