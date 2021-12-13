Самуэльссон — о Латыпове: это было что-то выдающееся

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Олимпийский чемпион швед Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от последнего круга российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Самуэльссон — о Латыпове: это было что-то выдающееся
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я видел, как работал Латыпов на последнем круге, я думаю, это было что-то выдающееся», — цитирует Самуэльссона «Лыжный спорт».

Он добавил, что будь он в хорошей форме, то постарался бы догнать российского биатлониста.

Напомним, что мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу праздновали норвежцы, выигравшие вторую подряд эстафету в этом сезоне.

Ранее сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси.

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