Самуэльссон — о Латыпове: это было что-то выдающееся
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«Я видел, как работал Латыпов на последнем круге, я думаю, это было что-то выдающееся», — цитирует Самуэльссона «Лыжный спорт».
Он добавил, что будь он в хорошей форме, то постарался бы догнать российского биатлониста.
Напомним, что мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу праздновали норвежцы, выигравшие вторую подряд эстафету в этом сезоне.
Ранее сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси.