Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси

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Стал известен мужской и женский составы сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.

К женской команде присоединятся Рагнхильд Фемстейневик и Каролин Эрдал, ранее выступавшие на Кубке IBU.

Женская сборная Норвегии: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Ида Лиен.

Состав мужской команды остался неизменным, в него вошли: Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.

Напомним, что третий этап в Анси пройдёт с 19 по 23 декабря.

Ранее Каминский объяснил решение поставить Латыпова на четвёртый этап эстафеты в Хохфильцене.

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