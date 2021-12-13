Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси

Стал известен мужской и женский составы сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.

К женской команде присоединятся Рагнхильд Фемстейневик и Каролин Эрдал, ранее выступавшие на Кубке IBU. Женская сборная Норвегии: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Ида Лиен. Состав мужской команды остался неизменным, в него вошли: Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен. Напомним, что третий этап в Анси пройдёт с 19 по 23 декабря. Ранее Каминский объяснил решение поставить Латыпова на четвёртый этап эстафеты в Хохфильцене.