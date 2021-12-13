Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси
К женской команде присоединятся Рагнхильд Фемстейневик и Каролин Эрдал, ранее выступавшие на Кубке IBU.
Женская сборная Норвегии: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Ида Лиен.
Состав мужской команды остался неизменным, в него вошли: Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.
Напомним, что третий этап в Анси пройдёт с 19 по 23 декабря.
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